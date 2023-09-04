В США назвали две причины отставки Резникова с поста министра обороны Украины

Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова, скорее всего, связана с двумя причинами. Первая — это затянувшийся конфликт с Россией. Такое предположение высказала газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", — указывается в материале.