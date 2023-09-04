В США назвали две причины отставки Резникова с поста министра обороны Украины
NYT связала отставку Резникова с коррупцией и затянувшимся конфликтом с РФ
Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова, скорее всего, связана с двумя причинами. Первая — это затянувшийся конфликт с Россией. Такое предположение высказала газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", — указывается в материале.
Также многие общественные организации и СМИ на Украине критиковали Резникова за коррупцию в ВСУ. Из-за этого же некоторые американские политики выступали против финансирования Киева.
Напомним, ранее стало известно о решении Владимира Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Украинский лидер предложил на его пост главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Резникова вскоре могут назначить послом в Великобритании, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева.
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