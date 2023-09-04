Вышинский назвал отправленного в отставку Резникова козлом отпущения

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тяжёлой внутриполитической ситуацией в Незалежной из-за коррупционных скандалов в армии и отсутствия успехов на фронте, что может негативно сказаться на рейтинге президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Резников — это козёл отпущения, потому что ситуация внутриполитическая для Зеленского очень неблагоприятная. Нет успехов на фронте, коррупционные скандалы один за одним. Сначала были яйца (скандал с поставками в армию яиц по завышенной цене. — Прим. Лайфа), затем были куртки, которые покупались как летние, а потом в армию продвигались как зимние. Начальная цена была 30 долларов, а армия их вроде получила уже по 89", — сказал он в эфире "Радио Sputnik".

По его словам, Зеленский испугался, что все эти скандалы ударят по его рейтингу. Кроме того, на Украине всё чаще говорят о президентских выборах, поэтому нынешние власти явно не хотят терять популярность среди населения.

"Поэтому нужно кем-то жертвовать. Долго Резникова прикрывали и вот решили, наконец, сдавать", — подчеркнул Вышинский.