Вышинский назвал отправленного в отставку Резникова козлом отпущения
Вышинский: Зеленский уволил Резникова из-за страха потерять личный рейтинг
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тяжёлой внутриполитической ситуацией в Незалежной из-за коррупционных скандалов в армии и отсутствия успехов на фронте, что может негативно сказаться на рейтинге президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Резников — это козёл отпущения, потому что ситуация внутриполитическая для Зеленского очень неблагоприятная. Нет успехов на фронте, коррупционные скандалы один за одним. Сначала были яйца (скандал с поставками в армию яиц по завышенной цене. — Прим. Лайфа), затем были куртки, которые покупались как летние, а потом в армию продвигались как зимние. Начальная цена была 30 долларов, а армия их вроде получила уже по 89", — сказал он в эфире "Радио Sputnik".
По его словам, Зеленский испугался, что все эти скандалы ударят по его рейтингу. Кроме того, на Украине всё чаще говорят о президентских выборах, поэтому нынешние власти явно не хотят терять популярность среди населения.
"Поэтому нужно кем-то жертвовать. Долго Резникова прикрывали и вот решили, наконец, сдавать", — подчеркнул Вышинский.
При этом он напомнил, что наступление украинских войск разрабатывают в Генштабе, а не в Минобороны. Поэтому, как считает Вышинский, обвинения в адрес Резникова из-за отсутствия успехов на фронте связаны лишь с желанием найти ответственного за провал.
Напомним, ранее стало известно о решении Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. В понедельник, 4 сентября, Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.
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