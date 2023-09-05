ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 09:00
5102

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек

Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления (с 4 июня) потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Такие цифры привёл министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы".

"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения",  сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

Также, по данным главы МО РФ, грамотные действия российских войск позволили сбить за месяц 159 снарядов HIMARS, более тысячи беспилотников, 13 крылатых ракет.

Шойгу раскрыл, сколько танков ВСУ потеряли за день
Шойгу раскрыл, сколько танков ВСУ потеряли за день

А накануне, 4 сентября, свою оценку контрнаступлению дал президент России. Владимир Путин констатировал, что манёвр ВСУ не просто забуксовал, а провалился. С этим согласился министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Шойгу
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar