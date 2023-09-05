Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек
Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления (с 4 июня) потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Такие цифры привёл министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы".
"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения", — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.
Также, по данным главы МО РФ, грамотные действия российских войск позволили сбить за месяц 159 снарядов HIMARS, более тысячи беспилотников, 13 крылатых ракет.
А накануне, 4 сентября, свою оценку контрнаступлению дал президент России. Владимир Путин констатировал, что манёвр ВСУ не просто забуксовал, а провалился. С этим согласился министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo