Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления (с 4 июня) потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Такие цифры привёл министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы".

"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения", — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.