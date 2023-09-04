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4 сентября, 14:35

Шойгу сообщил об отбитых "яростных атаках ВСУ" за последние 10 дней

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил слова президента Владимира Путина о том, что контрнаступление Украины провалилось. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты.

"В последние, во всяком случае, десять дней такие яростные атаки [предпринимались ВСУ] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определённые населённые пункты. Но на сегодняшний день всё обстоит действительно так, как сказал президент", — сообщил Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ. Видео © LIFE

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Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые составляют десятки тысяч военных. Сегодня, 4 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ не "пробуксовывает", а проваливается.

Александр Юнашев
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