Шойгу сообщил об отбитых "яростных атаках ВСУ" за последние 10 дней

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил слова президента Владимира Путина о том, что контрнаступление Украины провалилось. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты.

"В последние, во всяком случае, десять дней такие яростные атаки [предпринимались ВСУ] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определённые населённые пункты. Но на сегодняшний день всё обстоит действительно так, как сказал президент", — сообщил Шойгу.