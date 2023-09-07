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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 09:21
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Украинская армия потеряла сразу 100 бойцов при ночной ротации войск у Работина и Вербового

Балицкий: ВСУ лишились 100 бойцов за ночь при ротации у Работина и Вербового

Украинская армия лишилась более ста бойцов прошлой ночью в результате попытки провести ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. О ситуации на этом участке фронта сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", написал он у себя в телеграм-канале.

Глава Запорожья уточнил, что украинские военные понесли существенные потери и в технике. Они лишились девяти арторудий, двух миномётов и двух танков, трёх БПЛА. Наши парни продолжают работать, находимся на связи, заключил Балицкий.

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Напомним, 1 сентября российские силы отбили атаку роты ВСУ у Работина. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы ликвидировали более 150 украинских военных. А 6 сентября Минобороны сообщило о тактическом положении российских войск у Вербового и Работина после четырёх атак ВСУ.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Андрей Бражников
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