Украинская армия потеряла сразу 100 бойцов при ночной ротации войск у Работина и Вербового
Балицкий: ВСУ лишились 100 бойцов за ночь при ротации у Работина и Вербового
Украинская армия лишилась более ста бойцов прошлой ночью в результате попытки провести ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. О ситуации на этом участке фронта сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он у себя в телеграм-канале.
Глава Запорожья уточнил, что украинские военные понесли существенные потери и в технике. Они лишились девяти арторудий, двух миномётов и двух танков, трёх БПЛА. Наши парни продолжают работать, находимся на связи, заключил Балицкий.
Напомним, 1 сентября российские силы отбили атаку роты ВСУ у Работина. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы ликвидировали более 150 украинских военных. А 6 сентября Минобороны сообщило о тактическом положении российских войск у Вербового и Работина после четырёх атак ВСУ.
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