Украинская армия потеряла сразу 100 бойцов при ночной ротации войск у Работина и Вербового

Украинская армия лишилась более ста бойцов прошлой ночью в результате попытки провести ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. О ситуации на этом участке фронта сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он у себя в телеграм-канале.