В Минобороны рассказали о тактическом положении российских подразделений у Работина

Российские войска отбили четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина на Запорожском направлении, тактическое положение Армии РФ не изменилось. Так в Минобороны России прокомментировали слухи о якобы отступлении наших подразделений вблизи Работина.

"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", — уточнили в ведомстве.

При этом на данном участке фронта за сутки ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две американские системы М777, три установки М109 Paladin, а также британское орудие FH-70, две гаубицы "Мста-Б", две Д-30 и две артиллерийские установки "Гвоздика".