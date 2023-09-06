Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 09:48
3929

В Минобороны рассказали о тактическом положении российских подразделений у Работина

Минобороны заявило, что изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет

Российские войска отбили четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина на Запорожском направлении, тактическое положение Армии РФ не изменилось. Так в Минобороны России прокомментировали слухи о якобы отступлении наших подразделений вблизи Работина.

"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", — уточнили в ведомстве.

При этом на данном участке фронта за сутки ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две американские системы М777, три установки М109 Paladin, а также британское орудие FH-70, две гаубицы "Мста-Б", две Д-30 и две артиллерийские установки "Гвоздика".

ВС РФ нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска

ВС РФ нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска

Напомним, 1 сентября российские военнослужащие отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы ликвидировали более 150 украинских военных. А накануне, по данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров