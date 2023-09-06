В Минобороны рассказали о тактическом положении российских подразделений у Работина
Минобороны заявило, что изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
Российские войска отбили четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина на Запорожском направлении, тактическое положение Армии РФ не изменилось. Так в Минобороны России прокомментировали слухи о якобы отступлении наших подразделений вблизи Работина.
"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", — уточнили в ведомстве.
При этом на данном участке фронта за сутки ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две американские системы М777, три установки М109 Paladin, а также британское орудие FH-70, две гаубицы "Мста-Б", две Д-30 и две артиллерийские установки "Гвоздика".
Напомним, 1 сентября российские военнослужащие отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы ликвидировали более 150 украинских военных. А накануне, по данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино.
ТАСС / Александр Река