Рогов рассказал, как бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино
Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области
Украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, отметив, что данный населённый пункт полностью разрушен.
"История с Работиным повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов также добавил, что ВС РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино украинским штурмовым группам. По его словам, российские войска не позволяют бойцам ВСУ полностью занять село и прорвать линию обороны. Как указал Рогов, противник несёт огромные потери.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военнослужащие отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы разгромили вражескую роту и ликвидировали более 150 украинских военных.
t.me / V_Zelenskiy_official