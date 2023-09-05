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5 сентября, 07:29

Потери колоссальные: Рогов рассказал, как бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино

Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области

Украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, отметив, что данный населённый пункт полностью разрушен.

"История с Работиным повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов также добавил, что ВС РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино украинским штурмовым группам. По его словам, российские войска не позволяют бойцам ВСУ полностью занять село и прорвать линию обороны. Как указал Рогов, противник несёт огромные потери.

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

Ранее Лайф рассказывал, что российские военнослужащие отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наши бойцы разгромили вражескую роту и ликвидировали более 150 украинских военных.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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