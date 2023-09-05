Украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, отметив, что данный населённый пункт полностью разрушен.

"История с Работиным повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов также добавил, что ВС РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино украинским штурмовым группам. По его словам, российские войска не позволяют бойцам ВСУ полностью занять село и прорвать линию обороны. Как указал Рогов, противник несёт огромные потери.