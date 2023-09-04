Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

Российские войска обнаружили и ликвидировали штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, отметив, что в данный момент ситуация на линии боевого соприкосновения в районе данного населённого пункта остаётся напряжённой.

Бронетехника ВСУ перед уничтожением. Фото © T.me / BalitskyEV

"Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", — написал Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, всего на этом направлении ВСУ за сутки потеряли 140 военнослужащих, ещё три украинских разведчика сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника.