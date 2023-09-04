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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 08:09
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Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

Балицкий: Штурмовая группа ВСУ уничтожена у села Работино Запорожской области

Российские войска обнаружили и ликвидировали штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, отметив, что в данный момент ситуация на линии боевого соприкосновения в районе данного населённого пункта остаётся напряжённой.

Бронетехника ВСУ перед уничтожением. Фото © T.me / BalitskyEV

Бронетехника ВСУ перед уничтожением. Фото © T.me / BalitskyEV

"Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", — написал Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, всего на этом направлении ВСУ за сутки потеряли 140 военнослужащих, ещё три украинских разведчика сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника.

Балицкий рассказал об отражении атаки ВСУ на Запорожье
Балицкий рассказал об отражении атаки ВСУ на Запорожье

А ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области. Балицкий заявил, что наши бойцы разгромили вражескую роту и ликвидировали более 150 украинских военных.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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