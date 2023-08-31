"Не даём им высунуть нос": Балицкий рассказал об отражении атаки ВСУ на Запорожье

Российские войска обнаружили и ликвидировали две штурмовые группы ВСУ, которые пытались прорвать оборону возле села Вербовое Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен. По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий отметил, что разведка докладывает о панических настроениях в рядах ВСУ, украинские бойцы начинают осознавать, что они лишь пушечное мясо для Киева и "сакральная жертва западных командиров". По словам врио губернатора, российские военные ведут интенсивную огневую работу по противнику, "не давая ему даже высунуть нос".