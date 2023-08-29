Российские войска отбили две атаки в Запорожской области, ВСУ понесли потери

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое", — говорится в сообщении ведомства.

На этом же направлении было уничтожено до 90 бойцов ВСУ. Также противник за минувшие сутки потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артсистемы М777, две американские гаубицы М119, а также британскую гаубицу FH-70.