79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ осталась без склада боеприпасов, который располагался неподалёку от Новомихайловки в ДНР. Всё благодаря слаженной работе российских войск на данном направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также на Южно-Донецком направлении бойцы группировки "Восток" при поддержке артиллерии и армейской авиации за сутки сумели уничтожить до сотни украинских солдат и оставили армию Незалежной без двух бронемашин, трёх автомобилей и двух гаубиц.