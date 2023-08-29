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Опубликовано 29 августа 2023, 11:03

Бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской армии в ДНР

79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ осталась без склада боеприпасов, который располагался неподалёку от Новомихайловки в ДНР. Всё благодаря слаженной работе российских войск на данном направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также на Южно-Донецком направлении бойцы группировки "Восток" при поддержке артиллерии и армейской авиации за сутки сумели уничтожить до сотни украинских солдат и оставили армию Незалежной без двух бронемашин, трёх автомобилей и двух гаубиц.

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Ранее Лайф рассказывал, что в районе Соледара под Донецком российские бойцы добровольческой бригады "Волки" взяли в плен польских наёмников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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