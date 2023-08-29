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Опубликовано 29 августа 2023, 10:56
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Бойцы бригады "Волки" в ходе боёв в Соледаре взяли в плен польских наёмников

Несколько польских наёмников и украинских военных оказались в плену у бойцов добровольческой бригады "Волки". Оружие противник сложил во время боёв в районе Соледара под Донецком. Об этом сообщили в бригаде.

"Недавно был сильный накат противника на северном фланге в районе Соледара. Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наёмников", — приводит ТАСС сообщение.

Причём в ходе наступления ВСУ пытались штурмовать позиции "Волков" на протяжении трёх дней. Противник вёл обстрел из ствольной артиллерии, миномётов, а также использовал кассетные боеприпасы, но всё равно потерпел поражение.

Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении
Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО сбили 27 БПЛА ВСУ и перехватили три авиабомбы JDAM. Уничтожение дронов в том числе произошло и в Соледаре.

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Getty Images / Jose Colon

Евгения Колесникова
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