Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении
Минобороны: Российские военные уничтожили эшелон ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ракетным ударом воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.
ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении. Видео © t.me / mod_russia
В МО РФ уточнили, что разведывательным подразделением ВС России было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар.
В результате поражения российскими войсками воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.
А ранее появилось видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину противника на Запорожском направлении.
t.me / mod_russia