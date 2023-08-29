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29 августа, 05:27

Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Минобороны РФ показало видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ракетным ударом воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.

ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении. Видео © t.me / mod_russia

В МО РФ уточнили, что разведывательным подразделением ВС России было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар.

В результате поражения российскими войсками воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.

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А ранее появилось видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину противника на Запорожском направлении.

Обложка ©

t.me / mod_russia

Иван Косицын
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