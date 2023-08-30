Балицкий опроверг заявления о прорыве ВСУ линии обороны ВС РФ в Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что ВСУ якобы преодолели первую линию российской обороны на Запорожском направлении и взяли населённый пункт Работино. По словам Балицкого, в Работине украинские военные, напротив, несут огромные потери.

"Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия. И тот, кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ВСУ, вопреки утверждениям западных СМИ, также не взяли населённый пункт Работино. Российские войска по-прежнему находятся здесь на главенствующих высотах, а украинские силы — в ложбине, которая обстреливается.

"Ложбина, в которой они (ВСУ. — Прим. Лайфа) сейчас находятся, — это просто полигон для нас для стрельбы. Мы частично отдали эту ложбину, три-четыре километра. Противник туда как вода затекает, расход людей (у ВСУ. — Прим. Лайфа) сумасшедший. Противник несёт огромные потери. Например, выходит рота порядка 100 человек, три-четыре взвода, возвращается в лучшем случае один взвод", — объяснил Балицкий.