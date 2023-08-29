ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Украинская армия атаковала здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах, удар был нанесён боевыми дронами в 17:20 мск.

"Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже. Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки украинских войск есть пострадавшие.