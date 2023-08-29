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29 августа, 19:10

ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Украинская армия атаковала здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах, удар был нанесён боевыми дронами в 17:20 мск.

"Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже. Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки украинских войск есть пострадавшие.

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Ранее стало известно, что жертвами ракетного удара ВСУ по посёлку Климово Брянской области стали два человека. Ещё один мужчина получил лёгкое ранение. Повреждены школа, административные здания и жилые дома.

Обложка ©

t.me / Балицкий Евгений (Архивное фото)

Оксана Попова
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