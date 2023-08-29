ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
Украинская армия атаковала здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах, удар был нанесён боевыми дронами в 17:20 мск.
"Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже. Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, в результате атаки украинских войск есть пострадавшие.
Ранее стало известно, что жертвами ракетного удара ВСУ по посёлку Климово Брянской области стали два человека. Ещё один мужчина получил лёгкое ранение. Повреждены школа, административные здания и жилые дома.
t.me / Балицкий Евгений (Архивное фото)