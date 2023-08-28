ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе
Mash: ВСУ атаковали Курскую область 16 картонными дронами-камикадзе SYPAQ
Украинские военные впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Такой беспилотник — это пять килограммов пропитанной воском бумаги, а также резинки и двигатель. Как уточняет телеграм-канал Mash, партию первых ста беспилотников Вооружённые силы Украины получили в марте 2023 года.
Директор SYPAQ Дэвид Висино тогда отмечал, что они намерены передавать Киеву почти 100 подобных БПЛА каждый месяц. Причём в организации настаивали, что дроны будут применяться для доставки медикаментов, воды и продуктов питания в труднодоступные регионы.
В итоге ВСУ начинили некоторые беспилотники взрывчаткой и в районе 4:00 утра 27 августа пустили примерно 16 SYPAQ в сторону части радиоэлектронной борьбы и военного аэродрома Халино. Часть дронов были пустыми, запущенными для отвлечения систем противовоздушной обороны и солдат на местах. Бумажные SYPAQ почти невидимы для радаров. Сбить их могут глушилки GPS-сигнала и пулемёты с прицелами ночного видения и тепловизорами.
ВСУ постоянно атакуют Курскую область дронами. Так, недавно беспилотник врезался в многоквартирный дом. На некоторых этажах были выбиты стёкла.
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