ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе

Украинские военные впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Такой беспилотник — это пять килограммов пропитанной воском бумаги, а также резинки и двигатель. Как уточняет телеграм-канал Mash, партию первых ста беспилотников Вооружённые силы Украины получили в марте 2023 года.

Беспилотник SYPAQ. Фото © / t.me / breakingmash

Директор SYPAQ Дэвид Висино тогда отмечал, что они намерены передавать Киеву почти 100 подобных БПЛА каждый месяц. Причём в организации настаивали, что дроны будут применяться для доставки медикаментов, воды и продуктов питания в труднодоступные регионы.

Беспилотник SYPAQ. Фото © / t.me / breakingmash

В итоге ВСУ начинили некоторые беспилотники взрывчаткой и в районе 4:00 утра 27 августа пустили примерно 16 SYPAQ в сторону части радиоэлектронной борьбы и военного аэродрома Халино. Часть дронов были пустыми, запущенными для отвлечения систем противовоздушной обороны и солдат на местах. Бумажные SYPAQ почти невидимы для радаров. Сбить их могут глушилки GPS-сигнала и пулемёты с прицелами ночного видения и тепловизорами.