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28 августа, 15:24

Киев решил принудительно вывезти детей из двух районов Запорожской области

Верещук: Киев принудительно эвакуирует 54 ребёнка из Запорожской области

Власти Украины проведут в двух районах Запорожской области обязательную эвакуацию детей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По её словам, речь идёт о подконтрольных Киеву Васильевском и Пологовском районах.

"Сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов — Васильевского и Пологовского. Пять населённых пунктов, 54 ребёнка мы должны вывезти", — сказала она, выступая на телемарафоне.

Районы, из которых Киев собирается вывозить детей, находятся западнее и восточнее села Работино, где сейчас идут самые ожесточённые бои на Запорожском направлении.

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Ранее сообщалось, что власти Украины намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов в Харьковской области, опасаясь перехода региона под контроль Российской армии.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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