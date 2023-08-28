Киев решил принудительно вывезти детей из двух районов Запорожской области
Верещук: Киев принудительно эвакуирует 54 ребёнка из Запорожской области
Власти Украины проведут в двух районах Запорожской области обязательную эвакуацию детей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По её словам, речь идёт о подконтрольных Киеву Васильевском и Пологовском районах.
"Сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов — Васильевского и Пологовского. Пять населённых пунктов, 54 ребёнка мы должны вывезти", — сказала она, выступая на телемарафоне.
Районы, из которых Киев собирается вывозить детей, находятся западнее и восточнее села Работино, где сейчас идут самые ожесточённые бои на Запорожском направлении.
Ранее сообщалось, что власти Украины намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов в Харьковской области, опасаясь перехода региона под контроль Российской армии.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo