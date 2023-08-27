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Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 11:36
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Бригады из стратегического резерва ВСУ провалили атаки и потеряли сотни бойцов

ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении до 200 военных

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ на Запорожском направлении. За сутки было уничтожено около двух сотен бойцов.

По данным Минобороны, подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

"За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, были поражены немецкие Panzerhaubitze 2000, польский Krab, а также гаубица Д-20 и американская М119.

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Кстати, самым смертоносным для ВСУ стало Донецкое направление, где по итогам пары атак в районах Первомайского и Невельского украинская сторона потеряла до 240 военных. Противник также лишился трёх боевых бронированных машин, пяти пикапов, РСЗО "Град", американской артиллерийской системы М777 и двух гаубиц Д-30.


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Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Николь Вербер
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