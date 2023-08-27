Донецкое направление снова стало самым смертоносным для ВСУ. Украинская армия потеряла в двух атаках в районах Первомайского и Невельского до 240 бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Слаженными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское и Невельское ДНР. Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — уточнил офицер.

Помимо того, украинские подразделения лишились трёх боевых бронированных машин, пяти пикапов, РСЗО "Град", американской артиллерийской системы М-777 и двух гаубиц Д-30.