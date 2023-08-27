Донецкое направление снова стало самым смертоносным для ВСУ
Украинская армия потеряла до 240 бойцов в двух атаках на Донецком направлении
Донецкое направление снова стало самым смертоносным для ВСУ. Украинская армия потеряла в двух атаках в районах Первомайского и Невельского до 240 бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Слаженными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское и Невельское ДНР. Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — уточнил офицер.
Помимо того, украинские подразделения лишились трёх боевых бронированных машин, пяти пикапов, РСЗО "Град", американской артиллерийской системы М-777 и двух гаубиц Д-30.
А ночью Вооружённые силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в Киевской области.
Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency