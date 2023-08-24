Экс-советник Кучмы рассказал о судьбе последнего резерва ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: 82-я бригада ВСУ несёт тяжёлые потери в Запорожье
Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины, прозванная последним резервом ВСУ, уже сильно пострадала. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"82-я бригада сейчас очень серьёзные потери несёт. До неё там была другая бригада, она тоже многое потеряла", — заявил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что на Южном участке фронта резервы ВСУ нарвались на прекрасно укреплённую цитадель российских войск. Соскин также считает, что в Киеве засекретили информацию о потерях ВСУ, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление украинских войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно". При этом он утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".
t.me/ Минобороны России