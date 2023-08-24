Экс-советник Кучмы рассказал о судьбе последнего резерва ВСУ

Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины, прозванная последним резервом ВСУ, уже сильно пострадала. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"82-я бригада сейчас очень серьёзные потери несёт. До неё там была другая бригада, она тоже многое потеряла", — заявил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что на Южном участке фронта резервы ВСУ нарвались на прекрасно укреплённую цитадель российских войск. Соскин также считает, что в Киеве засекретили информацию о потерях ВСУ, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление украинских войск.