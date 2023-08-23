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22 августа, 22:00

Салливан: В Белом доме знали о мощности линии обороны РФ до контрнаступления ВСУ

Власти Соединённых Штатов были осведомлены о мощности линии обороны российской армии перед началом украинского контрнаступления. Об этом журналистам сообщил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте", – заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что США продолжат поставлять Киеву необходимое вооружение, так как не считают критической ситуацию в конфликте на Украине.

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Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить отправку истребителей F-16 Украине. Передача состоится после того, как украинские пилоты пройдут обучение.

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Zuma / ТАСС

Кузьма Спирин
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