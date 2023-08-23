Салливан: В Белом доме знали о мощности линии обороны РФ до контрнаступления ВСУ

Власти Соединённых Штатов были осведомлены о мощности линии обороны российской армии перед началом украинского контрнаступления. Об этом журналистам сообщил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте", – заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что США продолжат поставлять Киеву необходимое вооружение, так как не считают критической ситуацию в конфликте на Украине.