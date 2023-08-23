Салливан: В Белом доме знали о мощности линии обороны РФ до контрнаступления ВСУ
Власти Соединённых Штатов были осведомлены о мощности линии обороны российской армии перед началом украинского контрнаступления. Об этом журналистам сообщил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте", – заявил чиновник.
При этом он подчеркнул, что США продолжат поставлять Киеву необходимое вооружение, так как не считают критической ситуацию в конфликте на Украине.
Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить отправку истребителей F-16 Украине. Передача состоится после того, как украинские пилоты пройдут обучение.
Zuma / ТАСС