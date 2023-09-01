Рота ВСУ утром пошла на штурм Работина и была разгромлена, ушли лишь десятки
Балицкий: Российские военные утром отбили попытку роты ВСУ войти в Работино
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Подразделение ВСУ из сотен бойцов утром предприняло попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. Атака была отбита, остатки подразделения обращены в бегство.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.
В результате группировка ВСУ была разгромлена, потеряв до 156 бойцов. Они отказались от наступательных действий и отступили. Балицкий заключил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".
Ранее глава Запорожья рассказывал, что Работино перестало существовать, так как из-за боевых действий не уцелело ни одно здание. Тем не менее ВСУ не оставляют попыток взять населённый пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.