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Опубликовано 1 сентября 2023, 10:28
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Рота ВСУ утром пошла на штурм Работина и была разгромлена, ушли лишь десятки

Балицкий: Российские военные утром отбили попытку роты ВСУ войти в Работино

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Подразделение ВСУ из сотен бойцов утром предприняло попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. Атака была отбита, остатки подразделения обращены в бегство.

"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.

В результате группировка ВСУ была разгромлена, потеряв до 156 бойцов. Они отказались от наступательных действий и отступили. Балицкий заключил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".

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Ранее глава Запорожья рассказывал, что Работино перестало существовать, так как из-за боевых действий не уцелело ни одно здание. Тем не менее ВСУ не оставляют попыток взять населённый пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

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Андрей Бражников
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