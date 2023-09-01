Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 10:28

Рота ВСУ утром пошла на штурм Работино и была разгромлена, ушли лишь десятки

Балицкий: Российские военные утром отбили попытку роты ВСУ войти в Работино

<p>Обложка © Getty Images / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Подразделение ВСУ из сотен бойцов утром предприняло попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. Атака было отбита, остатки обращены в бегство.

"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.

В результате группировка ВСУ была разгромлена, потеряв до 156 бойцов. Они отказались от наступательных действий и отступила. Балицкий заключил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".

"Мясорубка" в Запорожье лишила Украину ещё 110 бойцов и двух БМП Bradley

"Мясорубка" в Запорожье лишила Украину ещё 110 бойцов и двух БМП Bradley

Ранее глава Запорожья рассказывал, что Работино перестало существовать, так как из-за боевых действий не уцелело ни одно здание. Тем не менее Всу не оставляют попыток взять населённый пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров