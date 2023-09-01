Подразделение ВСУ из сотен бойцов утром предприняло попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. Атака была отбита, остатки подразделения обращены в бегство.

"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.

В результате группировка ВСУ была разгромлена, потеряв до 156 бойцов. Они отказались от наступательных действий и отступили. Балицкий заключил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".