ВС РФ нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска
Российские войска нанесли огневое поражение силам 17-й танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.
А накануне стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британский танк Challenger 2. Видео с подбитой техникой опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, уточнив, что машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger.
ТАСС / Станислав Красильников