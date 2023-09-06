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Опубликовано 6 сентября 2023, 09:34

ВС РФ нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска

Российские войска нанесли огневое поражение силам 17-й танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.

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А накануне стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британский танк Challenger 2. Видео с подбитой техникой опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, уточнив, что машина была сожжена в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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