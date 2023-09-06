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5 сентября, 23:32

Украинские военные "пошли в атаку" на танках с пейнтбольными ружьями

УНИАН опубликовало фото бойцов ВСУ на фоне танка с ружьями для игры в пейнтбол

<p>УНИАН опубликовало фото бойцов ВСУ на фоне танка с оружием для игры в пейнтбол. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/uniannet" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> УНИАН</a></p>

УНИАН опубликовало фото бойцов ВСУ на фоне танка с оружием для игры в пейнтбол. Обложка © t.me / УНИАН

Украинское информационное агентство (УНИАН) опубликовало новость об "успехах" армии, на фото к которой были замечены бойцы ВСУ с оружием для игры в пейнтбол. Данное изображение вряд ли является постановочным, так как военных запечатлели на фоне танка на голом поле.

УНИАН опубликовало фото бойцов ВСУ на фоне танка с оружием для игры в пейнтбол. Фото © t.me / УНИАН

УНИАН опубликовало фото бойцов ВСУ на фоне танка с оружием для игры в пейнтбол. Фото © t.me / УНИАН

Новость агентства была опубликована вчера утром. В ней говорилось о "невероятных успехах" ВСУ, но проиллюстрирована она была весьма противоречивым фото. Так, на фоне танка в поле были изображены пятеро украинских военных, которые оснастились ружьями для игры в пейнтбол.

Было ли это фото постановочным или реальным — неизвестно. Однако место, где его сделали, совсем не похоже на пейнтбольную площадку, которые, как правило, оборудуют на территориях с деревьями и препятствиями.

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Оксана Попова
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