Авиация и артиллерия ВС РФ накрыла огнём штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом
Минобороны: Российская армия нанесла огневое поражение по штурмовикам "Азова"*
На Краснолиманском направлении силами российской авиации и артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам украинской националистической бригады "Азов"*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнём артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — приводит его заявление РИА "Новости".
Кроме того, на данном направлении в районе Торского выступа ВС РФ отразили три попытки атак ВСУ, а бомбардировочная авиация нанесла три удара по пунктам ВСУ. В общей сложности украинские силы лишились 50 солдат, боевой бронированной машины и пикапа.
Ранее российские военные поразили до 30 членов националистического батальона "Азов"* и бойцов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, в ходе выполнения задач специальной военной операции экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах Кировска и Серебрянки.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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