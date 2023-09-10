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Регион
Опубликовано 10 сентября 2023, 03:07
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Авиация и артиллерия ВС РФ накрыла огнём штурмовиков "Азова"* под Красным Лиманом

Минобороны: Российская армия нанесла огневое поражение по штурмовикам "Азова"*

На Краснолиманском направлении силами российской авиации и артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам украинской националистической бригады "Азов"*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнём артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — приводит его заявление РИА "Новости".

Кроме того, на данном направлении в районе Торского выступа ВС РФ отразили три попытки атак ВСУ, а бомбардировочная авиация нанесла три удара по пунктам ВСУ. В общей сложности украинские силы лишились 50 солдат, боевой бронированной машины и пикапа.

Российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом
Российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом

Ранее российские военные поразили до 30 членов националистического батальона "Азов"* и бойцов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, в ходе выполнения задач специальной военной операции экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах Кировска и Серебрянки.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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