На Краснолиманском направлении силами российской авиации и артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам украинской националистической бригады "Азов"*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнём артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — приводит его заявление РИА "Новости".

Кроме того, на данном направлении в районе Торского выступа ВС РФ отразили три попытки атак ВСУ, а бомбардировочная авиация нанесла три удара по пунктам ВСУ. В общей сложности украинские силы лишились 50 солдат, боевой бронированной машины и пикапа.

Ранее российские военные поразили до 30 членов националистического батальона "Азов"* и бойцов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, в ходе выполнения задач специальной военной операции экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах Кировска и Серебрянки.