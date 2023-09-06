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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 05:24
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Российские военные отразили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские военные поразили до 30 членов националистического батальона "Азов"* и бойцов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнём артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".

На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, нашим бойцам удалось предотвратить две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожить станцию артиллерийской разведки западного производства.

Помимо этого, в ходе выполнения задач специальной военной операции экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах Кировска и Серебрянки.

Российские бойцы сбили более 200 дронов ВСУ под Красным Лиманом
Российские бойцы сбили более 200 дронов ВСУ под Красным Лиманом

Ранее Лайф рассказывал, что 31 августа российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом. В группу противника также входили штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В итоге в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества было уничтожено свыше 60 бойцов.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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