Российские военные отразили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские военные поразили до 30 членов националистического батальона "Азов"* и бойцов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнём артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".

На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, нашим бойцам удалось предотвратить две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожить станцию артиллерийской разведки западного производства.

Помимо этого, в ходе выполнения задач специальной военной операции экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах Кировска и Серебрянки.

Ранее Лайф рассказывал, что 31 августа российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом. В группу противника также входили штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В итоге в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества было уничтожено свыше 60 бойцов.