Российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом
Минобороны: На Краснолиманском направлении отражена атака националистов "Азова"*
Российские военные отразили атаку штурмовых украинских групп на Краснолиманском направлении, в которую входили бойцы запрещённого националистического батальона "Азов"*. В результате силы Украины лишились более 60 солдат, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме живой силы украинская сторона потеряла БМП, бронированную машину, а также два пикапа. Также российские военные уничтожили на данном участке два беспилотных летательных аппарата "Лелека-100".
Напомним, ранее на Украине заявили, что запрещённое в РФ украинское нацформирование "Азов"* вернулось в зону боевых действий и как минимум с 15 августа "выполняет задачи" на Краснолиманском направлении. Командиры "Азова"* были взяты в плен ВС РФ в Мариуполе в мае 2022 года. В сентябре их обменяли на российских военных и украинского политика Виктора Медведчука и отправили в Турцию. Там азовцы* должны были оставаться до завершения военных действий. Однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.
* Запрещённая в России террористическая организация.
VK / Минобороны РФ