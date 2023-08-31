Российские военные отразили атаку бойцов "Азова"* под Красным Лиманом

Напомним, ранее на Украине заявили, что запрещённое в РФ украинское нацформирование "Азов"* вернулось в зону боевых действий и как минимум с 15 августа "выполняет задачи" на Краснолиманском направлении. Командиры "Азова"* были взяты в плен ВС РФ в Мариуполе в мае 2022 года. В сентябре их обменяли на российских военных и украинского политика Виктора Медведчука и отправили в Турцию. Там азовцы* должны были оставаться до завершения военных действий. Однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.