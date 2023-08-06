Военные инструкторы НАТО из Дании и Соединённого Королевства готовили украинских бойцов на базе "Азова"* задолго до спецоперации, несмотря на запрет оказания ему военной помощи из-за связи с неонацизмом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы датского посольства в Киеве.

Согласно вербальной ноте датского посольства от 21 мая 2021 года, на Украину прибыло шесть инструкторов НАТО. Они направились через киевский аэропорт в Бердянск и Урзуф, где и дислоцировалась националистическая группировка.

Из документа также следует, что инструкторы британской тренировочной команды Op Orbital уже находились в тот момент на территории Незалежной. Как пояснил представитель российских силовых структур, операция Orbital — это кодовое название британской программы по подготовке военнослужащих ВСУ из числа мобилизационного резерва. Её сотрудники имеют доступ к секретным сведениям, и, судя по материалам, они предоставили их украинской стороне.

Стоит отметить, что Вашингтон признал "Азов"* неонацистской организацией, поэтому ей и было отказано в американском финансировании. Однако собеседник издания считает, что обнаруженные документы свидетельствуют о тренировках бойцов нацформирований силами НАТО ещё в 2021 году.

"Это свидетельствует об интенсивной подготовке Киева под кураторством НАТО к введению активных боевых действий", — подытожил силовик.

Ранее Лайф писал, что поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта. По данным телеканала NBC News, это признают даже в Пентагоне.