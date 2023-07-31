В Киеве заявили, что вернувшиеся из Турции азовцы* вновь отправятся на фронт

Боевики националистического батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, вновь отправятся на поле боя. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в беседе с изданием "Украинская правда".

"Они (бойцы "Азова"*. — Прим. Лайфа) готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные... Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более я не распределяю, кто воюет", — сказал он.

Пивненко также отметил, что под командованием Дениса Прокопенко азовцы* держали Мариуполь. У части бойцов были также задачи в составе батальонной тактической группы. Сам же командир Прокопенко вернётся на поле боя, вероятно, в течение месяца. По словам Пивненко, это зависит от обстановки на фронте.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких. По соглашению азовцы* должны были находиться в Турции до завершения специальной военной операции. А в США заявили, что непричастны к возвращению командиров батальона.