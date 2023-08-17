На Украине заявили о возвращении "Азова"* в зону боевых действий

Напомним, что командиры "Азова"* были взяты в плен российскими войсками в Мариуполе в мае 2022 года. В сентябре их обменяли на российских военных и украинского политика Виктора Медведчука и отправили в Турцию. Там азовцы* должны были оставаться до завершения военных действий. Однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.