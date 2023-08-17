На Украине заявили о возвращении "Азова"* в зону боевых действий
Нацгвардия Украины: "Азов"* вернулся к участию в боях
Запрещённое в РФ украинское нацформирование "Азов"* вернулось в зону боевых действий и как минимум с 15 августа "выполняет задачи" на Краснолиманском направлении. Об этом заявил врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
"Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — заявил он.
Напомним, что командиры "Азова"* были взяты в плен российскими войсками в Мариуполе в мае 2022 года. В сентябре их обменяли на российских военных и украинского политика Виктора Медведчука и отправили в Турцию. Там азовцы* должны были оставаться до завершения военных действий. Однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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