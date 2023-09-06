Российские бойцы сбили более 200 дронов ВСУ под Красным Лиманом
За последние месяцы ВС РФ уничтожили более 200 дронов ВСУ под Красным Лиманом
Более 200 украинских беспилотников было уничтожено российскими силами на Краснолиманском направлении за последние месяцы. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, цели были поражены зенитчиками из Центрального военного округа.
"Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — заявили в ведомстве.
Для выполнения задач расчёт применяет радиолокационное оборудование. Оно позволяет без усилий находить и ликвидировать в воздухе беспилотники противника, которые предпринимают попытки атак. Один боевой комплект способен уничтожить до восьми воздушных целей.
Ранее российские военные отразили атаку штурмовых украинских групп на Краснолиманском направлении, в которую входили бойцы запрещённого националистического батальона "Азов"*. В результате силы Украины лишились более 60 солдат.
* Запрещённая в России террористическая организация.
VK / Минобороны РФ