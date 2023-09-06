Российские бойцы сбили более 200 дронов ВСУ под Красным Лиманом

Более 200 украинских беспилотников было уничтожено российскими силами на Краснолиманском направлении за последние месяцы. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, цели были поражены зенитчиками из Центрального военного округа.

"Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — заявили в ведомстве.

Для выполнения задач расчёт применяет радиолокационное оборудование. Оно позволяет без усилий находить и ликвидировать в воздухе беспилотники противника, которые предпринимают попытки атак. Один боевой комплект способен уничтожить до восьми воздушных целей.

Ранее российские военные отразили атаку штурмовых украинских групп на Краснолиманском направлении, в которую входили бойцы запрещённого националистического батальона "Азов"*. В результате силы Украины лишились более 60 солдат.