Российские бойцы поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом из миномёта "Сани"

Российские военные Центрального военного округа уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью расчёта миномёта "Сани" калибра 120 мм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Это стало возможным в результате воздушной разведки, проведённой расчётом БПЛА "Суперкам", который выявил перемещение подразделений украинских войск. Координаты тут же передали артиллеристам.

"После подтверждения команды на открытие огня миномётчики первым же выстрелом разбили укрепления опорного пункта, а для поражения разрозненных групп боевиков применили осколочные мины", — рассказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что благодаря выполнению боевой работы в связке с подразделениями разведки и беспилотников получается довольно быстро наносить поражение по вновь обнаруженным целям.