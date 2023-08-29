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29 августа, 11:07

ВСУ потеряли свыше 340 военных в ходе безуспешной атаки в ДНР

Минобороны: Армия РФ отразила атаку ВСУ у Невельского в ДНР

Южная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в районе посёлка Невельское в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем российские военные улучшили положение по переднему краю, добавил он. В результате ВСУ потеряли свыше 340 военных убитыми и ранеными, шесть ББМ, 13 автомобилей, а ещё гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

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Ранее ВСУ потеряли почти 200 бойцов, попытавшись атаковать у Клещеевки. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ Krab польского производства и боевую машину РСЗО "Град".

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Светлана Оперук
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