ВСУ потеряли свыше 340 военных в ходе безуспешной атаки в ДНР

Южная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в районе посёлка Невельское в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем российские военные улучшили положение по переднему краю, добавил он. В результате ВСУ потеряли свыше 340 военных убитыми и ранеными, шесть ББМ, 13 автомобилей, а ещё гаубицы Д-20 и "Мста-Б".