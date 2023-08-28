ВСУ потеряли почти 200 бойцов, попытавшись атаковать у Клещеевки
Минобороны РФ: У Клещеевки и Красногоровки ВСУ потеряли более 185 человек
Российские военные за сутки отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка", — сказал он в ходе брифинга.
За это время, как уточнил Конашенков, было уничтожено более 185 бойцов ВСУ. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ Krab польского производства и боевую машину РСЗО "Град".
Ранее Лайф публиковал видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину ВСУ на Запорожском направлении.
Getty Images / Pierre Crom