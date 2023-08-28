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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 10:18
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ВСУ потеряли почти 200 бойцов, попытавшись атаковать у Клещеевки

Минобороны РФ: У Клещеевки и Красногоровки ВСУ потеряли более 185 человек

Российские военные за сутки отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка", — сказал он в ходе брифинга.

За это время, как уточнил Конашенков, было уничтожено более 185 бойцов ВСУ. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ Krab польского производства и боевую машину РСЗО "Град".

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Ранее Лайф публиковал видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину ВСУ на Запорожском направлении.

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Getty Images / Pierre Crom

Наталья Исакова
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