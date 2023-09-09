Обнародованы шокирующие данные о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за минувшую неделю ликвидировали свыше 2100 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом же направлении наши бойцы уничтожили 23 украинских танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.

