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Опубликовано 9 сентября 2023, 10:35
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Обнародованы шокирующие данные о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли свыше 2100 военных на Донецком направлении

Российские войска за минувшую неделю ликвидировали свыше 2100 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом же направлении наши бойцы уничтожили 23 украинских танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.


В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили высадку украинского десанта в Херсонской области. По данным Минобороны РФ, противник собирался десантироваться в районе острова Тендровская коса.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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