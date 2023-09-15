Экс-советник Кучмы назвал условие ликвидации Зеленского

"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжёлую действительность, а другое дело — когда на них просто упадёт огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — отметил он в видео на YouTube.