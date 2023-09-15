Экс-советник Кучмы назвал условие ликвидации Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ликвидируют после разглашения потерь ВСУ
Владимир Зеленский будет ликвидирован после раскрытия числа погибших военных ВСУ. Такое заявление сделал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжёлую действительность, а другое дело — когда на них просто упадёт огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — отметил он в видео на YouTube.
Соскин призвал Киев разгласить данные по потерям ВСУ сейчас и осудил правительство страны за аресты инакомыслящих.
Ранее экс-капитан морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что Зеленского ждёт госпереворот, если конфликт продолжится. По его словам, власти понимают, что страна находится в ужасном положении.