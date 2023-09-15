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15 сентября, 15:32

Экс-советник Кучмы назвал условие ликвидации Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ликвидируют после разглашения потерь ВСУ

Владимир Зеленский будет ликвидирован после раскрытия числа погибших военных ВСУ. Такое заявление сделал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжёлую действительность, а другое дело — когда на них просто упадёт огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — отметил он в видео на YouTube.

Соскин призвал Киев разгласить данные по потерям ВСУ сейчас и осудил правительство страны за аресты инакомыслящих.

В ДНР раскрыли шокирующие потери ВСУ с начала СВО

В ДНР раскрыли шокирующие потери ВСУ с начала СВО

Ранее экс-капитан морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что Зеленского ждёт госпереворот, если конфликт продолжится. По его словам, власти понимают, что страна находится в ужасном положении.

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president.gov.ua

Никита Осипов
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