В США предупредили Зеленского о госперевороте в случае продолжения конфликта
Экс-морпех США Хо: Зеленского ждёт госпереворот, если конфликт продолжится
Украинского президента Владимира Зеленского ожидает госпереворот, если конфликт на территории страны будет продолжаться. Такое мнение выразил экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.
В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что лидер Незалежной понимает, что страна находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, Украина будет и дальше разрушаться, подчеркнул Хо.
"В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии", — поведал эксперт.
По мнению Хо, у Киева нет шансов победить в военном противостоянии, учитывая возможности Москвы.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мирных переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
t.me / V_Zelenskiy_official