Украинского президента Владимира Зеленского ожидает госпереворот, если конфликт на территории страны будет продолжаться. Такое мнение выразил экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что лидер Незалежной понимает, что страна находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, Украина будет и дальше разрушаться, подчеркнул Хо.

"В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии", — поведал эксперт.

По мнению Хо, у Киева нет шансов победить в военном противостоянии, учитывая возможности Москвы.