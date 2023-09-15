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15 сентября, 08:25

В США предупредили Зеленского о госперевороте в случае продолжения конфликта

Экс-морпех США Хо: Зеленского ждёт госпереворот, если конфликт продолжится

Украинского президента Владимира Зеленского ожидает госпереворот, если конфликт на территории страны будет продолжаться. Такое мнение выразил экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что лидер Незалежной понимает, что страна находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, Украина будет и дальше разрушаться, подчеркнул Хо.

"В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии", — поведал эксперт.

По мнению Хо, у Киева нет шансов победить в военном противостоянии, учитывая возможности Москвы.

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Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мирных переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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