Бывший советник Кучмы предрёк, сколько осталось Украине

Украина исчерпала ресурсы для продолжения боевых действий, поэтому ей не выстоять против России даже в предстоящие полгода. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что Украина уже откатилась назад в экономической, торговой, финансовой и демографической сферах. Восполнить образовавшуюся плешь попросту нечем, поэтому стране может прийти конец в течение шести месяцев, резюмировал он.