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Опубликовано 14 сентября 2023, 15:57
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Бывший советник Кучмы предрёк, сколько осталось Украине

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Украина не выдержит ближайшие полгода

Украина исчерпала ресурсы для продолжения боевых действий, поэтому ей не выстоять против России даже в предстоящие полгода. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что Украина уже откатилась назад в экономической, торговой, финансовой и демографической сферах. Восполнить образовавшуюся плешь попросту нечем, поэтому стране может прийти конец в течение шести месяцев, резюмировал он.

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Также Соскин сообщал, что на Украине зимой возможна революция, президент Владимир Зеленский может быть свергнутым. Украинский лидер узурпировал власть и превратился в диктатора, а это злит население, отметил эксперт.

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Getty Images / Ercin Erturk

Татьяна Миссуми
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