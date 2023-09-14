Зеленского предупредили о вероятности революции

На Украине зимой возможна революция, президент Владимир Зеленский может быть свергнутым. Об этом заявил на YouTube-канале бывший советник Леонида Кравчука и Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, украинский лидер, воспользовавшись военным положением, узурпировал власть и превратился в диктатора. Граждан страны это возмущает, и они постараются изменить существующее положение дел.

"Зима близко, и, когда не будет ни света, ни воды — ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это всё замёрзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране, тогда, конечно, народ начнёт..." — сказал Соскин.

По словам экс-советника, зимой украинцев подстерегают также голод, дефицит бензина, остановка транспорта. Он отметил, что подобное уже происходило в конце прошлого века и сейчас снова "революционная ситуация дозрела во всех элементах системы": социально, демографически, политически, экономически и финансово.