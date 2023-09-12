В ВСУ заявили, что украинцев расслабили заявлениями о "скорой победе", но её не будет ни завтра, ни через год
Глава медслужбы батальона ВСУ призвала не ждать победы даже через год
Вооружённые силы Украины несут большие потери, и, несмотря на заверения украинских СМИ, победы не стоит ждать ни сегодня, ни через год. Это признала глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
"Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях. Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — приводит её слова издание "Страна".
Напомним, контрнаступление ВСУ, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Ранее Владимир Путин уже констатировал, что манёвр украинской армии не просто забуксовал, а провалился. А сегодня президент РФ озвучил данные по потерям в ВСУ за три месяца: 71,5 тысячи человек, 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.
Getty Images / Ignacio Marin