Вооружённые силы Украины несут большие потери, и, несмотря на заверения украинских СМИ, победы не стоит ждать ни сегодня, ни через год. Это признала глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

"Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях. Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — приводит её слова издание "Страна".