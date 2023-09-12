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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:35
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Путин объяснил, почему Россия не может прекратить боевые действия

Путин: Мы не можем прекратить боевые действия, когда ВСУ ведут контрнаступление

Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

"Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?" Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем"?" — рассуждает российский лидер.

Путин добавил, что сначала Киев должен отменить указ, запрещающий вести переговоры с Кремлём, и прямо заявить об этом, а уже потом вести дальнейший диалог.

Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тысячи человек
Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тысячи человек

Напомним, что ещё в октябре прошлого года Владимир Зеленский ввёл в действие запрет СНБО Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А вот российский лидер в конце июля на встрече с главами африканских стран заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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