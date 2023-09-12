Путин объяснил, почему Россия не может прекратить боевые действия

Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

"Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?" Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем"?" — рассуждает российский лидер.

Путин добавил, что сначала Киев должен отменить указ, запрещающий вести переговоры с Кремлём, и прямо заявить об этом, а уже потом вести дальнейший диалог.