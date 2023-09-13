Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в желании "убивать украинцев десятками тысяч"
Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский намеренно не идёт на переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / STR
Президент Украины Владимир Зеленский сознательно избегает мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о нежелании Киева идти на переговоры. Более того, Зеленский принял указ, запрещающий всякие контакты по вопросам мира с Россией. Москва, в свою очередь, призывала США надавить на киевские власти с целью отменить указ.
"Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не Зеленский начинает переговоры о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — подчеркнул Соскин в видео на своём YouTube-канале.
Он уверен, что украинские власти зарабатывают на конфликте, поэтому не спешат его прекращать. Для Зеленского боевые действия выгодны и тем, что можно не проводить президентские выборы. "Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", — заключил экс-советник.
Ранее Соскин говорил, что Вооружённые силы РФ наносят по Украине ещё более мощные удары, чем прежде, причиняя невосполнимые потери. При этом Киеву особо нечем ответить.