ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 15:31
16746

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в желании "убивать украинцев десятками тысяч"

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский намеренно не идёт на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / STR

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / STR

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно избегает мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о нежелании Киева идти на переговоры. Более того, Зеленский принял указ, запрещающий всякие контакты по вопросам мира с Россией. Москва, в свою очередь, призывала США надавить на киевские власти с целью отменить указ.

"Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не Зеленский начинает переговоры о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", подчеркнул Соскин в видео на своём YouTube-канале.

Он уверен, что украинские власти зарабатывают на конфликте, поэтому не спешат его прекращать. Для Зеленского боевые действия выгодны и тем, что можно не проводить президентские выборы. "Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", — заключил экс-советник.

Зеленскому отказали в звании украинского лидера из-за уязвимости Одессы
Зеленскому отказали в звании украинского лидера из-за уязвимости Одессы

Ранее Соскин говорил, что Вооружённые силы РФ наносят по Украине ещё более мощные удары, чем прежде, причиняя невосполнимые потери. При этом Киеву особо нечем ответить.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar