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7 сентября, 10:25

"Никакой не президент!": Зеленскому отказали в звании украинского лидера из-за уязвимости Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский не может защитить порт Одессы

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский бессилен в попытках защитить инфраструктуру Одессы во время российских воздушных атак. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на "Ютубе".

"Не отбились в Одессе <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", подчеркнул он.

По его убеждению, разрушение порта Одессы отзовётся плачевными последствиями для всей Украины. Также Соскин назвал бессмысленным решение Зеленского уволить с должности главы Минобороны Алексея Резникова. Политолог считает, что недальновидный украинский лидер постоянно заменяет специалистов на некомпетентных людей. Соскин резюмировал, что "лавочка Зеленского уже почти отыгралась".

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Напомним, власти Одесской области сообщили о серьёзном повреждении портовой инфраструктуры после мощных ударов с воздуха ВКС РФ 3 сентября. Удары беспилотниками также были нанесены по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины.

Татьяна Миссуми
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