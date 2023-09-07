Президент Украины Владимир Зеленский бессилен в попытках защитить инфраструктуру Одессы во время российских воздушных атак. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на "Ютубе".

"Не отбились в Одессе <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", — подчеркнул он.