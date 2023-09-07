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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 10:25
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Зеленскому отказали в звании украинского лидера из-за уязвимости Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский не может защитить порт Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский бессилен в попытках защитить инфраструктуру Одессы во время российских воздушных атак. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на "Ютубе".

"Не отбились в Одессе <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", подчеркнул он.

По его убеждению, разрушение порта Одессы отзовётся плачевными последствиями для всей Украины. Также Соскин назвал бессмысленным решение Зеленского уволить с должности главы Минобороны Алексея Резникова. Политолог считает, что недальновидный украинский лидер постоянно заменяет специалистов на некомпетентных людей. Соскин резюмировал, что "лавочка Зеленского уже почти отыгралась".

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Напомним, власти Одесской области сообщили о серьёзном повреждении портовой инфраструктуры после мощных ударов с воздуха ВКС РФ 3 сентября. Удары беспилотниками также были нанесены по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины.

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Татьяна Миссуми
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