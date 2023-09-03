Власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
В Одесской области после ночных взрывов сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Есть попадание в припортовую инфраструктуру", — написал он.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и портовом городе Рени. В регионе объявлялась воздушная тревога. Также была информация, что взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
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