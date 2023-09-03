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3 сентября, 07:15

Власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

В Одесской области после ночных взрывов сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Есть попадание в припортовую инфраструктуру", — написал он.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и портовом городе Рени. В регионе объявлялась воздушная тревога. Также была информация, что взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В Киеве ночью прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил о начавшихся пожарах

В Киеве ночью прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил о начавшихся пожарах

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Unsplash

Иван Косицын
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