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30 августа, 05:53

В Киеве ночью прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил о начавшихся пожарах

<p>Пожарные тушат возгорание в Киеве. Обложка © Telegram / ДСНС України</p>

Пожарные тушат возгорание в Киеве. Обложка © Telegram / ДСНС України

В Дарницком и Шевченковском районах Киева повреждены нежилые помещения в результате ночных взрывов. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. Он добавил, что на объектах возник пожар. Слова Попко приводит пресс-служба городской военной администрации.

Ночью 30 августа он сообщал о взрывах, работала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящий момент на месте пожаров работают сотрудники Государственной службы Украины по ЧС. При этом Попко не привёл деталей об объектах, которые получили повреждения. Информацию о возгорании подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

На украинско-белорусской границе взорван железнодорожный мост

На украинско-белорусской границе взорван железнодорожный мост

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 августа пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по РФ. В частности, два беспилотника были сбиты над территорией Рязанской области. Один из них был уничтожен в 02:30 мск, другой — в 04:00 мск. Момент взрыва над Рязанью успели снять очевидцы.

Светлана Оперук
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