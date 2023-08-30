В Киеве ночью прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил о начавшихся пожарах
Пожарные тушат возгорание в Киеве. Обложка © Telegram / ДСНС України
В Дарницком и Шевченковском районах Киева повреждены нежилые помещения в результате ночных взрывов. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. Он добавил, что на объектах возник пожар. Слова Попко приводит пресс-служба городской военной администрации.
Ночью 30 августа он сообщал о взрывах, работала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящий момент на месте пожаров работают сотрудники Государственной службы Украины по ЧС. При этом Попко не привёл деталей об объектах, которые получили повреждения. Информацию о возгорании подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 августа пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по РФ. В частности, два беспилотника были сбиты над территорией Рязанской области. Один из них был уничтожен в 02:30 мск, другой — в 04:00 мск. Момент взрыва над Рязанью успели снять очевидцы.