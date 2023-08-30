В Киеве ночью прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил о начавшихся пожарах

В Дарницком и Шевченковском районах Киева повреждены нежилые помещения в результате ночных взрывов. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. Он добавил, что на объектах возник пожар. Слова Попко приводит пресс-служба городской военной администрации.

Ночью 30 августа он сообщал о взрывах, работала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящий момент на месте пожаров работают сотрудники Государственной службы Украины по ЧС. При этом Попко не привёл деталей об объектах, которые получили повреждения. Информацию о возгорании подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.