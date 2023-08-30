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30 августа, 00:36

Над территорией Рязанской области сбит украинский беспилотник

Минобороны РФ: Над территорией Рязанской области сбит украинский беспилотник

Сегодня ночью в 02:30 мск Киев вновь предпринял попытку атаки территории России, которая была успешно пресечена российскими силами. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, очередной беспилотник самолётного типа был сбит в Рязанской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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Лайф напоминает, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Жертв и пострадавших нет. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской и Калужской областями.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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