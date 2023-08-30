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30 августа, 00:21

Черноморский флот отражает атаку дронов в районе Севастопольской бухты

Развожаев: Черноморский флот отражает атаку дронов в районе Севастопольской бухты

Расчёты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) отражают атаки украинских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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Лайф напоминает, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Жертв и пострадавших нет. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской и Калужской областями.

Обложка ©

Getty Images / By designprojects

Оксана Попова
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