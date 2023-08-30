Черноморский флот отражает атаку дронов в районе Севастопольской бухты

Расчёты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) отражают атаки украинских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — написал он в телеграм-канале.