Черноморский флот отражает атаку дронов в районе Севастопольской бухты
Развожаев: Черноморский флот отражает атаку дронов в районе Севастопольской бухты
Расчёты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) отражают атаки украинских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Лайф напоминает, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Жертв и пострадавших нет. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской и Калужской областями.
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