Украинский беспилотник сбит над Калужской областью
Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью
Киевские власти вновь попытались атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. На этот раз объект был сбит над территорией Калужской области в 02:00 мск, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на псковский аэропорт. Жертв и пострадавших нет. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской и Орловской областями.
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