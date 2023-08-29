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29 августа, 10:49
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На украинско-белорусской границе взорван железнодорожный мост

<p>Кадр с места взрыва моста на границе Украины и Белоруссии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/III_SESTRY/1404" target="_blank" rel="noopener noreferrer">III_SESTRY</a></p>

Кадр с места взрыва моста на границе Украины и Белоруссии. Обложка © Telegram / III_SESTRY

В ночь на 29 августа на границе Украины и Белоруссии произошёл мощный взрыв. Как сообщают белорусские телеграм-каналы, это случилось на украинской стороне в 800 метрах от пункта пропуска Словечно.

По предварительным данным, на мосту сработали несколько противотанковых мин ТМ-62М, в результате чего разрушилась железная дорога и повредились опоры моста. Информации о пострадавших нет. В качестве причины произошедшего называется удар молнии в одну из мин.

В Белоруссии сообщили о новой провокации на границе с Украиной

В Белоруссии сообщили о новой провокации на границе с Украиной

Ранее сообщалось, что белорусские военные пресекли целый ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. В итоге диверсанты были задержаны и переданы органам охраны правопорядка, сейчас ведётся следствие.

Наталья Исакова
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