На украинско-белорусской границе взорван железнодорожный мост

В ночь на 29 августа на границе Украины и Белоруссии произошёл мощный взрыв. Как сообщают белорусские телеграм-каналы, это случилось на украинской стороне в 800 метрах от пункта пропуска Словечно.

По предварительным данным, на мосту сработали несколько противотанковых мин ТМ-62М, в результате чего разрушилась железная дорога и повредились опоры моста. Информации о пострадавших нет. В качестве причины произошедшего называется удар молнии в одну из мин.