В Белоруссии сообщили о новой провокации на границе с Украиной

Неизвестный с территории Украины пересёк государственную границу с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного комитета республики, отметив, что Киев продолжает бессмысленные провокации.

"Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересёк границу с украинской территории", — говорится в сообщении.

В комитете назвали действия Киева тщетными и нелепыми попытками вызвать ответную реакцию белорусских пограничников. По данному факту начат административный процесс.