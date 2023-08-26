В Белоруссии сообщили о новой провокации на границе с Украиной
ГПК Белоруссии: Неизвестный пересёк границу республики со стороны Украины
Неизвестный с территории Украины пересёк государственную границу с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного комитета республики, отметив, что Киев продолжает бессмысленные провокации.
"Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересёк границу с украинской территории", — говорится в сообщении.
В комитете назвали действия Киева тщетными и нелепыми попытками вызвать ответную реакцию белорусских пограничников. По данному факту начат административный процесс.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о жёстком ответе, если коллективный Запад и Киев перейдут "красные линии". По его словам, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.
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